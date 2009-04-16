Женщина выбросилась с 8 этажа после ссоры с матерью

В Макеевке Донецкой области после ссоры с матерью выбросилась с 8 этажа и погибла молодая женщина.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Горняцкого райотдела милиции г. Макеевки позвонили жители с сообщением, что с балкона дома напротив выбросилась молодая женщина.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили у девятиэтажного дома тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой. Участковый инспектор милиции, обслуживающий данную территорию, установил личность погибшей. Ею оказалась 29-летняя жительница района, ранее не судимая, но злоупотреблявшая спиртными напитками.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что погибшая проживала в одной квартире с матерью, отцом и младшей сестрой. Около двух месяцев назад она сошлась с мужчиной, который стал пятым обитателем этой же квартиры.

В день трагедии молодая женщина со своей матерью распивали спиртное и поссорились. Неожиданно дочь вышла на балкон и попыталась спрыгнуть вниз. Подбежавшая мать схватила ее за одежду и хотела удержать, но это ей не удалось – девушка сорвалась.

Следствие не усмотрело в происшествии признаков преступления, поскольку понуждения девушки к самоубийственным действиям со стороны родственников не было.