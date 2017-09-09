"Штаб блокады" заявляет, что полицейские незаконно останавливают авто активистов, которые едут встречать Саакашвили (видео)

В «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявляют, что полицейские незаконно останавливают колонну автомобилей активистов, едущих во Львовскую область встречать бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, который завтра намерен приехать в Украину из Польши. Об этом сообщается на странице «штаба» в Facebook.

«Полиция незаконно остановила нашу колонну, которая ехала встречать Михаила Саакашвили в пункт "Краковец". Они требуют провести обыск автомобилей», - говорится в сообщении.

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Активисты заявили о незаконности таких действий полиции, поскольку их автомобили уже проверялись два раза в других областях.

Также сообщается, что в ответ на действия Нацполиции «штаб» заблокировал движение на автомагистрали в Житомирской области.

Через некоторое время полицейские позволили активистам ехать дальше.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.