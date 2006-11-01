Апелляционный суд не признал Коломойского совладельцем ”1+1”

Киевский апелляционный суд на своем заседании 31 октября отменил решение Печерского районного суда г. Киева о признании совладельца «ПриватБанка» Игоря КОЛОМОЙСКОГО владельцем 70% уставного фонда ТРК «Студия «1+1». Об этом УНИАН сообщили представители интересов И.КОЛОМОЙСКОГО в суде.

Суд отменил решение Печерского суда, рассмотрев апелляционные жалобы "Студии "1+1" и ее акционеров.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» Александр РОДНЯНСКИЙ и Борис ФУКСМАН (владеют по 20% акций в уставном фонде студии) вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. долл. Завершение соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME, владеет 60% в уставном фонде «Студии «1+1») фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

На решение Печерского районного суда г. Киева в Апелляционный суд г. Киева поступило в общей сложности 9 апелляционных жалоб. Апелляционные жалобы также подали иностранное предприятие «ИнтерМедиа», совладелец ТРК «Студия «1+1» Б.ФУКСМАН, супруга А.РОДНЯНСКОГО Валерия МИРОШНИЧЕНКО, директор «1+1» Юрий МОРОЗОВ.