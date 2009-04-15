Арестован крупнейший наркобарон Дон Марио
19:45, 15 апреля 2009Общество
1178 0
Сообщение из Колумбии
В Колумбии арестован крупнейший наркобарон Даниэль Рендон ХЕРРЕРА, известный под кличкой "Дон Марио".
Как сообщает радио «Свобода», в операции по его поимке в регионе Ураба на северо-западе страны участвовали свыше 500 полицейских.
За помощь в аресте правительство обещало около 2 миллионов долларов.
Некогда Д.ХЕРРЕРА отказался сдаться властям, создав вместо этого собственную армию численностью свыше тысячи человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter