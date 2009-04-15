Арестован крупнейший наркобарон Дон Марио

В Колумбии арестован крупнейший наркобарон Даниэль Рендон ХЕРРЕРА, известный под кличкой "Дон Марио".

Как сообщает радио «Свобода», в операции по его поимке в регионе Ураба на северо-западе страны участвовали свыше 500 полицейских.

За помощь в аресте правительство обещало около 2 миллионов долларов.

Некогда Д.ХЕРРЕРА отказался сдаться властям, создав вместо этого собственную армию численностью свыше тысячи человек.