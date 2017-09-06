Владельцы авто с иностранными номерами на Грушевского и под Радой требуют изменить правила растаможки (фоторепортаж)

В Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная". Как передает корреспондент УНИАН, общественная организация "Авто Евро Сила" проводит в центре столицы акцию под лозунгом "За доступное растаможивание каждому украинцу".

Автомобили стоят плотно, в четыре ряда на улице Грушевского, оставив одну полосу в центре для проезда автотранспорта. На месте акции видны машины с литовскими, польскими и эстонскими номерами.

При этом на участке дороги по улице Институтской возле Клуба Кабинета министров происходит ограниченный пропуск автомобилей в сторону Верховной Рады работниками полиции.

В сторону Майдана Незалежности автомобили проезжают свободно.

При этом, как говорится в сюжете ТСН, участники протеста объявили о том, что акция бессрочная.

Кроме того, участники акции проводят митинг под стенами Верховной Рады. На площади Конституции находятся около 500 активистов. Демонстранты обустроили сцену и произносят речи.

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По словам организаторов акции, они выступают за легализацию всех автомобилей с европейской регистрацией, уже завезенных в Украину, то есть установление доступной ставки общих платежей в бюджет.

"Отмена "фальшивых" стандартов Евро-5 при ввозе и регистрации б/у автомобилей в Украине. Сделать это как в Европе: Евро-5 и Евро-6 только для производства новых автомобилей. Для машин с пробегом - только техосмотр", - заявляют участники акции.

Также они требуют снять ограничения на перепродажу автомобилей на еврономерах внутри страны.

"Немедленно прекратить репрессии силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах. Полный мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования. Также мораторий на репрессии со стороны ГФС предпринимателей, которые стали жертвами новой системы автоматического блокирования налоговых накладных", - заявляют участники акции протеста.

Как сообщал УНИАН ранее, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского перед стенами Верховной Рады, требуя изменить правила растаможки автомобилей

Автомобили перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до стен украинского парламента. Здесь собрались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. В частности, видно машины с литовскими, польскими и эстонскими номерами. Люди требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения. В то же время известно, что сегодня в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а только будут работать в комитетах.