Владельцы авто на еврономерах заблокировали улицу Грушевского (видео)

Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского перед стенами Верховной Рады, требуя изменить правила растаможки автомобилей. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автомобили перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до стен украинского парламента. Здесь собрались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. В частности, видно машины с литовскими, польскими и эстонскими номерами.

Люди требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения. В то же время известно, что сегодня в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а только будут работать в комитетах.

Ожидается, что участие в сегодняшней акции примут 3700 авто, сообщает 112 Украина.

"В столичном правительственном квартале много машин стоит в пробках, владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". Начали водители собираться еще с ночи, говорят, что мероприятия будут проходить на ул. Институтской, Грушевского и Лютеранской", - сообщает журналист телеканала "112 Украина".

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"Мы пообщались с водителями: они ожидают, что сегодня на акцию прибудет 3700 авто. Накануне мы пообщались с Нацполицией – до 8 сентября они усилят меры безопасности. 1800 представителей Нацполиции и Нацгвардии будут охранять людей. Сейчас здесь дежурят три патруля", - добавила корреспондент телеканала.

Журналист отметила, что улица Грушевского перекрыта от Европейской площади и до Верховной Рады. Здесь пропускают немногие машины. Также вдоль улицы Грушевского люди припарковали машины с иностранной регистрацией.

Как добавляет "Радио Свобода", сейчас в Украине невозможна регистрация ввезенных из-за границы автомобилей, которые не соответствуют стандарту «Евро-5». Это означает невозможность регистрации машин, старших 2010 года (когда стал действовать этот стандарт) – независимо от их технического состояния.

Владельцы автомобилей на «еврономерах» приводят такой пример. Во Львове активисты приобрели старый «Запорожец» за 250 долларов, в Польше оценили в 800 долларов. За переоформление этой машины на иностранную регистрацию заплатили 250 долларов. В Украине же растаможить этот «Запорожец», старший от 2010 года, можно только через суд, заплатив три тысячи долларов таможенных платежей.