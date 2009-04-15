Луценко говорит, что поймал на горячем 350 подчиненных Ющенко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что 2009 год может быть использован государственными чиновниками как «дембельський аккорд» по разворовыванию государственных средств.

Об этом он сказал сегодня во время программы «Утренний экзамен» на Радио «ЭРА ФМ», сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона».

«Бюджетные средства разворовывают все, кто имеет к ним доступ. К сожалению, этот год является особым, дембельським годом для большинства чиновников, и поэтому разворовывание бюджетных средств в год, когда может закончиться их карьера, является особенно соблазнительным», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, министр отметил, что за три месяца этого года уже зафиксировано двойное увеличение раскрытия преступлений, связанных с разворовыванием государственного бюджета.

«Если в прошлом году таких преступлений было 350, то в этом году свыше 700. Если в прошлом году эта сумма была около 400 млн. грн., то сегодня эта сумма уже зашкалила за 900 млн. грн», - отметил он.

«Поэтому наша задача - не допустить этого чиновничьего дембельського аккорда», - сказал министр.

Что касается тех, кто занимается разворовыванием государственных средств, то Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в первую очередь это чиновники, связанные с президентской вертикалью системы государственных администраций.

В частности, министр отметил, что именно за время президентства Виктора ЮЩЕНКО 350 его подчиненных были пойманы «на взятках на горячем».

«Это очень досадный факт, а еще хуже то, что никто из чиновников, кто подсовывает Президенту такие дискредитирующие его кандидатуру указы на назначение, не понес никакого наказания», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«А безответственность руководства приводит к повторению подобных случаев», - сказал он.