В аннексированном Крыму оккупанты сожгли сыры и колбасы из Украины и Европы

В анексованому Крыму сожгли так называемые «санкционные продукты» из Украины, Нидерландов и Германии, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что продукты «Россельхознадзор по Республике Крым и Севастополю" изъял в Керчи.

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"Общий вес изъятых продуктов 41,9 килограмм и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 килограмма", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения – 16,4 тысячи тонн, продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.