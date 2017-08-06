В России за два года раздавили и сожгли 17 тысяч тонн санкционной импортной продукции

В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор, передает Радио Свобода.

Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения – 16,4 тысяч тонн, продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.

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Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Оно касается продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, которые присоединились к антироссийским санкциям, с 1 января 2016 года – Украина.