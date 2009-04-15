Глава миссии МВФ похвалила Тимошенко за Нафтогаз и Пенсионный фонд

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ считает, что Кабинет Министров Украины принятием соответствующих решений сделал все возможное для восстановления финансового баланса НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам на брифинге после окончания заседания Кабмина, на котором присутствовала лично.

«Уже сейчас очевидно, что правительство сделало все возможное, чтобы восстановить финансовый баланс в НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионном фонде», – сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ. При этом она отметила, что эти решения довольно сложные, и не дала более подробных комментариев.

Руководитель миссии МВФ подчеркнула, что представители фонда в ближайшее время планируют подробнее обсудить с правительством Украины принятые на заседании Кабмина решения.

«Очевидно и с уверенностью можно констатировать, что те решения, которые приняты, – сложные, но они направлены на то, как сказала премьер-министр, чтобы сделать будущее более оптимистическим. Я не могу сейчас говорить о конкретике принятых решений – мы еще будем обсуждать их с представителями правительства», – сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин не будет повторно вносить в Верховную Раду законопроекты о сбалансировании бюджета ПФУ и финплана «Нафтогаза Украины».

«Мы нашли правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Мы больше не будем подавать в парламент аналогичные законопроекты», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство единогласно приняло все необходимые постановления, в частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и тому подобное.