Полиция расследует уничтожение граффити времен Майдана в Киеве и "месть" активистов за это

Столичная полиция обещает должным образом расследовать одновременно факты уничтожения граффити времен Революции достоинства на фасаде дома на ул. Михаила Грушевского и повреждения имущества салона мебели «Эмпориум». Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, по факту уничтожения граффити и повреждения имущества начаты уголовные производства.

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В частности, отмечается, что сначала правоохранители зарегистрировали сообщение об уничтожении трех граффити, являющихся историческим памятником, на фасаде здания на улице Грушевского. Сведения по данному факту прокуратура города Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований по ст. 298 (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

Позже, 3 сентября, в Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Грушевского, 4 неизвестные лица повредили дверь, разрисовали фасад магазина, расположенного по указанному адресу, и жгли шины. При этом участники акции свои действия назвали местью владельцу магазина, по указанию которого накануне со стен помещения были стерты граффити времен Майдана.

Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, пообщались со свидетелями и очевидцами. Никого не задерживали.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли автомобильную шину, баллончик эмали, пустую бутылку зажигательной смеси, другие вещественные доказательства.

По факту умышленного повреждения имущества следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

В комментарии к посту в соцсети об уничтожении знаменитых портретов украинских писателей, нанесенных во время Майдана, руководитель магазина назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".