Нацбанк опубликовал свою версию причин замедления инфляции

Основным фактором нисходящего инфляционного тренда является снижение совокупного спроса, вызванное падением экономической активности, что, в свою очередь, привело к сокращению реальных доходов населения и потребления. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

По информации НБУ, дополнительными факторами торможения инфляции выступают общая тенденция к снижению мировой инфляции, сдержанная фискальная и денежно-кредитная политика, относительная стабилизация курса гривни. Снижение показателей инфляции (в годовом измерении) состоялось также за счет эффекта статистической базы.

Также НБУ отмечает, что широкая базовая инфляция, которая отображает изменение цен продовольственных товаров с высокой степенью обработки, непродовольственных товаров и услуг, которые не регулируются административно, в марте составила 1,8%, при этом ее годовой уровень снизился на 0,6 п.п. (до 23,1%). Однако, ввиду более существенного замедления роста цен на сырье, которое опережало темпы снижения цен компонентов базовой инфляции, разрыв между базовой и общей инфляцией в марте вырос до 5,0 п.п.

По данным Нацбанка, узкая базовая инфляция, которая включает изменение цен на непродовольственные товары, за исключением топлива, и отображает уровень импортированной инфляции, в марте выросла на 1,7% (или на 1,1 п.п. в годовом измерении), однако темпы ее роста замедлились в сравнении со среднемесячным значением за три предыдущих месяца (3,0 п.п.), что свидетельствует о постепенном ослаблении эффекта передачи девальвации гривни на цены.

НБУ отмечает, что в первом квартале 2009 года продолжилось снижение промышленной инфляции в годовом измерении, которое началось во втором полугодии 2008 года. Так несмотря на то, что в марте индекс цен производителей (ИЦП) вырос на 1,1%, в годовом измерении показатель снизился на 6,2 п.п. - до 12.8%.

По мнению Нацбанка, основной причиной снижения промышленной инфляции выступает фактор резкого уменьшения внутреннего и внешнего спроса как из-за падения внутреннего производства, так и в связи с продолжением мирового экономического кризиса. На темпы падения промышленной инфляции также влияет статистический эффект высокой базы начала прошлого года.

В НБУ считают, что существенное снижение темпов роста ИЦП (в годовом измерении) в марте было связано со снижением цен в базовых отраслях промышленности, которые имеют наибольший вес в структуре валового выпуска: производстве кокса и продуктов нефтепереработки (-7,9%, влияние на индекс потребительских цен (ИПЦ) - «-»0,7 п.п.) и металлургии (-1,5%, влияние на ИПЦ - «-»0,4 п.п.). При этом произошел рост цен и в остальных отраслях промышленности, в частности пищевой (2,2%, влияние на ИПЦ – 0,3 п.п.), химическом производстве (7,6%, влияние на ИПЦ – 0,4 п.п.) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 4,8%, влияние на ИПЦ – 0,7 п.п.).

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 18,1%. С начала текущего года (март 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 5,9%. Индекс потребительских цен за январь-март 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 20,4%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем т.г. составил 1,1%, в марте к марту 2008 года – 12,8%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте к декабрю 2008 года составил 3,1%, в январе-марте 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 17,3%.