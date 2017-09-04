Автор смытых "Икон революции" на Грушевского обещает восстановить граффити

Автор ранее смытых граффити на ул. Грушевского заявил, что возобновит рисунки на стенах. Об этом художник под ником Sociopath написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Днепре создали почти полукилометровый мурал

Автор граффити «Иконы революции» отметил, что имеет оригинальный экземпляр "Икон", но никто из представителей власти с просьбой восстановить картины до сих пор не обратился.

«Я обещаю Вам всем, что восстановлю Трилогию, как только ситуация примет правильное развитие. Журналисты, извините, что не общаюсь с Вами, не люблю публичности и лишнего пиара», - написал он.

При этом художник выразил сожаление по поводу того, что на сегодня, 4 сентября, запланировано восстановление граффити без участия автора.

Как сообщал УНИАН ранее, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на ул. Грушевского в Киеве, где размещается магазин мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были нанесены во время Революции Достоинства. В воскресенье днем неизвестные лица расписали фасад магазина, из которого ранее были стерты граффити, и подожгли несколько шин у входа. Впоследствии прокуратура открыла уголовное дело по факту уничтожения граффити, полиция начала расследование.

Позже стало известно, что 4 сентября, киевские художники начнут восстанавливать уничтоженные граффити на здании по улице Грушевского. Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос.

По его словам, накануне глава патрульной полиции Юрий Зозуля обратился с запросом о том, можно ли восстановить граффити. «Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такие же», — сказал Гео Лерос.