СБУ накрыла следователя, который за взятку хотел отпустить преступника

Служба безопасности Украины задержала 10 апреля сотрудника подразделения уголовного розыска Броварского городского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области за получение им взятки в сумме 4,5 тыс. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге.

Он отметил, что старший лейтенант милиции вымогал эту сумму у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности.

По материалам СБУ прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Этой статьей предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.