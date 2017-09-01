Туроператор "забыл" оплатить рейсы: вылетел первый самолет с застрявшими в Испании украинцами

Первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в Испании из-за финансовых проблем туроператора Idriska Tour, вылетел в Украину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул установил оперативный контакт с авиаперевозчиком, с туроператором, поддерживал контакт с ними, пытался убедить в необходимости выполнить свои обязательства. И, очевидно, что урегулирован спор между авиаперевозчиком и туроператором, и сегодня самолет вылетел в Украину. Ожидается следующий рейс завтра», - сказал Кирилич.

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При этом он не назвал точного количества украинских туристов, которые ожидали возвращении из Испании в Украину, так как «часть из них, узнав о том, что рейс отменен, решили самостоятельно, альтернативным путем, осуществить свое возвращение в Украину».

Представитель МИД уточнил, что украинское консульство в Малаге присоединилось к содействию в разрешении спора между туроператором и авиаперевозчиком.

Как сообщалось, туроператор Idriska Tour не оплатил авиакомпании за рейсы, из-за чего сотни украинских туристов не смогли вылететь из аэропорта «Жуляны» в испанские Тенерифе и Аликанте.

По информации ТСН, громкий инцидент с туроператором IdrisKa Тour затронул не только туристов, которые не смогли вылететь на отдых из столичных «Жулян», но и тех, кто застрял в Испании.

Журналистам удалось связаться с одним из туристов, который сообщил, что вчера только перед самым вылетом им позвонили и сообщили, что IdrisKa Тour банкрот, чтобы они сами добирались, потому что никакого плана действий нет.

По словам пострадавшего туриста, они пытались связаться с туроператором, но никто не отвечал.

«В течение всего дня у туроператора телефоны не работали, на сайте информации никакой не было. А потом у них на сайте появилась информация: «Простите, самолета не будет, у нас проблемы», - сказал турист.

На сайте туристического оператора со вчерашнего сообщалось, что все пострадавшие могут обратиться в офис в Киеве, где им возместят все средства.

«Уважаемые клиенты и партнеры, приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Вынуждены сообщить вам, что с 31 августа 2017 года ранее заявленные рейсы выполняться не будут. Рейсы отменены вследствие недобросовестных действий партнеров. В настоящее время ведется подготовка документов для передачи на рассмотрение в суд. Для возмещения средств просим направлять заявления на почтовый адрес: г. Киев, ул. Константиновская, 37».