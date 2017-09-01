В Тернопольской области первоклассников, родители которых погибли в АТО, отвели в школу военные комиссары

19:11, 01 сентября 2017
Общество
55

К акции присоединились также неравнодушные граждане области, которые передали детям школьные рюкзаки.

Детям также вручили поздравление от Полторака / Фото Западный региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Сегодня 1 сентября двух первоклассников в Лановцах и селе Джурин Чертковского района, родители которых погибли в АТО, отвели в школу районные военные комиссары Тернопольского облвоенкомата.

Читайте такжеВ Житомирской области участники АТО стали владельцами более 2,5 тысяч земельных участков

Как сообщил УНИАН пресс-офицер Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Василий Лабай, в Лановецком и Чертковском районных военкоматах также была проведена работа по обеспечению первоклассников необходимым школьными принадлежностями.

Детям также вручили поздравление от Полторака / Фото Западный региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

К этой акции присоединились неравнодушные граждане области, которые передали детям школьные рюкзаки.

На торжественной части Дня знаний военные комиссары вручили детям подарки и личные письменные поздравления от Министра обороны Украины Степана Полторака.

Детям также вручили поздравление от Полторака / Фото Западный региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 1 сентября на пороге: подготовка к учебному году
Теги: #Первый звонок#жертвы АТО