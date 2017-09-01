В Тернопольской области первоклассников, родители которых погибли в АТО, отвели в школу военные комиссары

Сегодня 1 сентября двух первоклассников в Лановцах и селе Джурин Чертковского района, родители которых погибли в АТО, отвели в школу районные военные комиссары Тернопольского облвоенкомата.

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Как сообщил УНИАН пресс-офицер Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Василий Лабай, в Лановецком и Чертковском районных военкоматах также была проведена работа по обеспечению первоклассников необходимым школьными принадлежностями.

К этой акции присоединились неравнодушные граждане области, которые передали детям школьные рюкзаки.

На торжественной части Дня знаний военные комиссары вручили детям подарки и личные письменные поздравления от Министра обороны Украины Степана Полторака.