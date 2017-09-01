Преступление и страшная тайна: HBO готовит продолжение сериала "Настоящий детектив" с обладателем "Оскара"

Телеканал "HBO" анонсировал продолжение сериала-альманаха "Настоящий детектив". Об этом сообщает Deadline Hollywood.

В этот раз главная роль досталась обладателю Оскара Махершале Али, известный также по своей роли в сериале "Карточный домик".

Режиссерами сезона станут Джереми Солнье ("Катастрофа", "Зеленая комната") и Ник Пиццолатто, режиссер предидущих сезонов.

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Новый сезон расскажет историю страшного преступления, совершенного в округе Озарк, и тайне, которой несколько десятилеий. Действие развернется в трех разных периодах времени. Махершала сыграет роль Уэйна Хэйса, детектива с Северо-западного Арканзаса.

"Ник написал по-настоящему выдающийся сценарий. С его амбициозным видением, Махершалой Али и Джереми Солнье мы рады представить новую часть "Настоящего детектива", - прокомментировал продолжение сериала президент HBO Кэйси Блойс.

Сценарии ко всем эпизодам напишет Ник Пиццолатто, однако в 4 эпизоде со-автором выступает Дэвид Милч, создатель "Дэдвуда".