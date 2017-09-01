Первый раз для дочери Лободы и школьный снимок Джамалы: как украинские звезды отметили День знаний (фото, видео)

В День знаний украинские учебные заведения после летних каникул открыли свои двери. Многие украинские звезды отвели своих чад в школу.

Потап вместе с бывшей супругой Ириной Горовой сопроводил сына в 3 класс. Как известно, несколько лет назад пара рассталась, однако, по словам Горовой, это не мешает исполнителю быть хорошим отцом.

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Также в первый класс сегодня отправилась и дочь Светланы Лободы. Певица опубликовала фотографию с линейки.

Дети украинской телеведущей Марички Падалко пришли в школу в красивых вышиванках.

Старт учебного года отметила с детьми и украинская спортсменка Лилия Подкопаева.

"Первый раз в первый класс". Снимком и видео со школьного двора поделился украинский исполнитель DZIDZIO. Подписчики артиста заинтересовались, почему линейка проходит у стадиона Олимпийский в Киеве.

Снимком с дочерью со школьного двора поделилась и украинская актриса Ольга Сумская.