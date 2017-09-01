Первый раз для дочери Лободы и школьный снимок Джамалы: как украинские звезды отметили День знаний (фото, видео)
Одни украинские знаменитости отводили своих детей в школу, другие - вспоминали свои школьные годы.
В День знаний украинские учебные заведения после летних каникул открыли свои двери. Многие украинские звезды отвели своих чад в школу.
Потап вместе с бывшей супругой Ириной Горовой сопроводил сына в 3 класс. Как известно, несколько лет назад пара рассталась, однако, по словам Горовой, это не мешает исполнителю быть хорошим отцом.
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Также в первый класс сегодня отправилась и дочь Светланы Лободы. Певица опубликовала фотографию с линейки.
Дети украинской телеведущей Марички Падалко пришли в школу в красивых вышиванках.
Старт учебного года отметила с детьми и украинская спортсменка Лилия Подкопаева.
"Первый раз в первый класс". Снимком и видео со школьного двора поделился украинский исполнитель DZIDZIO. Подписчики артиста заинтересовались, почему линейка проходит у стадиона Олимпийский в Киеве.
Снимком с дочерью со школьного двора поделилась и украинская актриса Ольга Сумская.
Доброе утро!!!! Когда то (6 лет назад) отвела свою малышку в первый класс! Это было очень волнительно!!! Поздравляю с началом учебного года всех!!! Вы главное не волнуйтесь, дорогие родители , бабушки и ученики)))) все будет хорошо!!!! Все сложности и недосыпания, слезы и расстройства компенсируются знаниями и дружбой, интересом и новыми впечатлениями!!!!! Всем сил , здоровья, терпения и любви!!!!! Что, переживаете?) как дети, рады, что пошли в школу?