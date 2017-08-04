В Одесской области власти выступили против концерта Лободы в Одессе

Глава Одесской ОГА Максим Степанов выступил против концерта певицы Светланы Лободы в городе на стадионе "Черноморец", который должен состояться 3 сентября. На странице в Facebook Степанов разместил пост, в котором напомнил, что Лобода выступала в Кремле, на российском "Первом канале", на свадьбах и вечеринках российских олигархов.

"Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на Ру.ТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать", - написал глава Одесской ОГА.

Степанов отметил, что понимает, что нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе.

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"Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям", - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что многие "достойные артисты" украсили бы праздник ко дню города.

"Я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта- давайте поддержим прекрасный статус нашего города!" - подытожил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Одессе местные активисты намерены повторно сорвать концерт Светланы Лободы.

28 мая в Одессе местные активисты сорвали концерт Лободы, который должен был состояться в элитном ночном клубе "Ибица" на берегу Черного моря.