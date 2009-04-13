При встречном движении не разминулись Опель-Омега и Фольксваген-Джетта

В Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Сумской области, авария произошла сегодня днем на автодороге Сумы-Лебедин.

При встречном движении не разминулись автомобили «Опель-Омега», следовавший из областного центра, и «Фольксваген-Джетта», направлявшийся из Лебедина в Сумы. В результате столкновения получили травмы разной степени водитель «Опеля», 1952 года рождения, а также все пять человек, находившиеся в другой машине – женщина-водитель, 1960 г.р., ребенок 2005 г.р., две женщины и мужчина.

Все они направлены для оказания медицинской помощи в лечебные учреждения Сум.

Причину аварии и степень вины каждого водителя устанавливает следственная комиссия, работающая на месте ДТП.