Скандал с отправкой туристов на Тенерифе: авиаперевозчик и туроператор обменялись обвинениями

Туроператор Idriska Tour, чьи клиенты сегодня не смогли улететь по своим путевкам, прокомментировал ТСН скандал с отменой рейсов.

"Idriska Tour, как бы кому не хотелось - не банкрот. И, разумеется, мы возместим убытки всем пострадавшим клиентам в полном размере. Но никакие финансовые потери не перекроют моральный ущерб, причиненный нашим клиентам и имиджу компании. Ведь компания Idriska Tour имеет безупречную репутацию 10 лет работы на рынке и мы никогда не нарушали оказанное нам доверие. Одно вы должны знать - вся эта ситуация была тщательно подготовленная заинтересованными в крахе нашей компании лицами. Вчера вечером около 19.30 наши серверы были взломаны, а сегодня, еще до 10 утра оппонентами было разослано письмо о том, чтобы турагентства не работали с Idriska Tour из-за ее финансовой несостоятельности. Все знают, что иногда, по тем или иным причинам рейсы задерживаются. Почему компания-перевозчик решила так поспешить с обливанием нас грязью? Потому, что они заинтересованы в крахе нашей компании. Нет Idriska Tour - некому будет с ними судиться. Ведь подобная ситуация повторяется уже второй раз за этот сезон. И тем не менее, думая в первую очередь о людях, которые собирались сегодня отправиться в путешествие, с 8 утра все руководство Idriska Tour в офисе компании-перевозчика, пытаясь убедить их не нарушать договоренности и не ставить под удар пассажиров. Но новое руководство партнера-перевозчика (которое якобы "не в курсе" договоренностей с замененным посреди сезона предыдущим директором) не пошло на встречу. Тем самым показав свое отношение не только к своим партнерам, но и к своим клиентам – пассажирам", - заявила директор компании Idriska Tour Елена Субботина.

Также президент компании Идрис Казими обвинил перевозчика в срыве договоренностей, причем не первом.

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"У нас самолет задерживался на два часа. Под заказ компании Dart Airlines, директор Виктория и по этой причине анализируем, что они нас подставили. Деньги были перечислены и они должны были объявлять абсолютно вовремя надо летать. И тем более с ними мы работаем не один месяц. И это уже второй раз. Первый раз они подставили с Лиссабоном а в этот раз подставили так", - сказал Идрис Казими в комментарии ТСН.

В свою очередь, компания-перевозчик Dart свою вину отрицает. Свою позицию они разместили в соцсети.

"Уважаемые клиенты. К сожалению, на данный момент наш Заказчик не исполнил обязательства по оплате рейсов Киев-Аликанте и Киев-Тенерифе. Наша компания делает все возможное, чтобы получить деньги и выполнить рейс. Просим вашего понимания и терпения! Спасибо!" - сообщается на странице компании.

Также, официальное письмо авиакомпании DART с объяснением ситуации разместила пресс-служба аэропорта "Киев" на своей странице в Facebook.

В письме отмечается, что согласно договору между перевозчиком и туроператором, последний обязан произвести оплату перевозки за 5 календарных дней до выполнения рейса.

"Однако, оплату ООО "Идриска Тур" не осуществила и не добавила гарантийного письма, что позволило бы авиакомпании DART выполнить перевозку 31.08.2017", - говорится в сообщении.

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"В соответствии с условиями Договора в случае неуплаты заказчиком стоимости чартерной перевозки, Перевозчик (DART) оставляет за собой право приостановить выполнение рейсов Заказчика ("Идриска Тур") или не допускать пассажиров Заказчика к перевозке, до момента проведения полной оплаты Заказчиком. При этом Перевозчик освобождается от любой ответственности, всю ответственность несет ООО "Идриска Тур"", - говорится в письме авиакомпании.

Поэтому авиакомпания DART "вынуждена приостановить выполнение чартерного рейса на 31.08.2017 в связи с невыполнением договорных обязательств" туроператором.

"Кроме того, в авиакомпании DART сообщили об отмене следующего рейса Киев-Тенерифе-Киев, который должен был состояться 2.09.2017. Причина – отсутствие оплаты от "Идриска Тур", отсутствие каких-либо гарантийных обязательств, уклонения от общения и любой попытки решить проблему", - добавили в пресс-службе аэропорта "Киев".