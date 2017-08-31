Осужденный за репост ВКонтакте материала "Крым — это Украина" россиянин уехал в Киев - СМИ

Инженер-механик из Твери Андрей Бубеев, осужденный на два года и три месяца за репост записи в ВКонтакте об аннексии Крыма, покинул со своей семьей Россию, сообщила активистка Анна Борко.

По словам другой гражданской активистки Екатерины Башиловой, семья Бубеевых уехала в Киев, передает Новая газета.

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Ранее Андрей Бубеев вышел на свободу после заключения. Мужчину обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России (часть 2 статьи 280.1 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования послужил репост материала "Крым — это Украина" публициста Бориса Стомахиина и картинка на эту же тему на собственной странице "ВКонтакте".

Сам Бубеев не признал свою вину и считает, что его преследуют за его убеждения.

Как сообщал УНИАН, в Казани российское государственное обвинение попросило суд назначить активисту "Татарского Патриотического Фронта "Алтын Урда" Данисове Сафаргали до пяти лет лишения свободы за посты ВКонтакте о Путине и Крыме.