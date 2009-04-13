В ялтинском зоопарке кто-то отравил уже более 10 животных

Более десяти здоровых молодых животных из коллекции частного зоопарка "Сказка" в Ялте умерли, предположительно, отравившись ядом, сообщил в понедельник владелец зоопарка, депутат Верховного совета Крыма Олег Зубков. "За три недели у нас - более десяти трупов. Это уже перестало быть только нашей трагедией. Объект природно-заповедного фонда Украины теряет свою коллекцию", - сказал Зубков на пресс-конференции в Симферополе. По его словам, животные начали умирать 23 марта. Первым погиб талисман "Сказки" - шимпанзе по кличке Чарлик, который был одним из первых обитателей зоопарка и прожил в нем более десяти лет. Вслед за ним умерли две рыси, две пумы, два гималайских медведя, волк и собака породы пекинес. "Последняя смерть случилась сегодня утром, умер самец гималайского медведя", - сказал Зубков.

По словам главного ветеринарного врача Крыма Марии Мирошниченко, которая также участвовала в пресс-конференции, предварительные результаты исследований свидетельствуют, что звери погибли, отравившись сильнодействующим ядом. Владелец зоопарка пообещал 100 тысяч гривен (около 12,5 тысяч долларов) в награду любому, кто поможет найти людей, причастных к отравлениям животных. По его словам, несмотря на гибель зверей, "Сказка" продолжит работать. "Зоопарк существует только за счет поступлений от платы за вход, и сейчас, перед весенними праздниками, закрыть его я не могу. Перестраивать концепцию зоопарка и запрещать посетителям кормить животных я тоже не буду", - заявил Зубков. "Будут приниматься меры безопасности: видеонаблюдение, скрытное наблюдение за посетителями, сотрудники будут внимательно смотреть, что лежит в вольерах. Очевидно, придется обратиться в Службу безопасности Украины", - сказал владелец "Сказки", отвечая на вопрос о дальнейших действиях руководства зоопарка. Он подозревает, что к отравлению причастны люди, которые ранее неоднократно грозились это сделать. Зубков сообщил, что не обращался в милицию, поскольку до завершения ветеринарной экспертизы это, по его словам, "не имеет смысла".

Как отметила Мирошниченко, официальные результаты экспертизы будут готовы через месяц. "Сейчас всех животных зоопарка лечат: в их рацион ввели слабительное и сорбенты, которые помогают вывести токсические вещества из организма", - сказала главный ветеринарный врач Крыма.

РИА новости