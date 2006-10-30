В Донецке назвали лучший проект памятника погибшим в катастрофе Ту-154

В Донецке назван лучший проект памятника погибшим в катастрофе российского самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, к участию в конкурсе по созданию проекта памятникам были приглашены восемь скульпторов, пять архитекторов и четыре архитектурных мастерских.

По итогам конкурса лучшим признан эскизный проект архитектора В.ВЕЛИЧКО (архитектурная мастерская "Алтунин"). Остальным участникам конкурса высказана благодарность, все они награждены Почетными грамотами облгосадминистрации.

В пресс-службе также уточнили, что вскоре проект-победитель будет передан для рассмотрения российской стороне. После получения согласования на месте трагедии начнутся строительные работы.

Как сообщалось, катастрофа российского самолета Ту-154, выполнявшего рейс "Анапа-Санкт-Петербург", произошла 22 августа 2006 года у поселка Сухая Балка под Донецком. В результате катастрофы погибли 170 человек. 15 сентября 2006 года по распоряжению главы облгосадминистрации Владимира ЛОГВИНЕНКО был объявлен областной конкурс на лучший проект памятника жертвам катастрофы.

Кроме того, В.ЛОГВИНЕНКО обратился к представителям Межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы с просьбой оставить один из фрагментов лайнера для дальнейшего использования его как элемента будущего памятника.