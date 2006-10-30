Янукович: вопрос газа - не вопрос правительства
18:24, 30 октября 2006Общество
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...ни российского, ни украинского
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что вопрос газовых отношений является исключительно вопросом субъектов хозяйствования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Ни правительство Украины, ни правительство Российской Федерации не могут брать обязательства этих субъектов хозяйствования», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
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