В Минобразования рассказали, сколько потратят на парты и оборудование кабинетов естественных наук

Министерство образования и науки планирует потратить в 2018 году миллиард гривен образовательной субвенции на закупку в школы новых парт, оборудования для кабинетов естественных наук и школьных автобусов.

Читайте такжеЗакон об образовании должен быть принят ко Дню учителя - ГриневичКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич.

«Наша задача, это улучшить оснащение новыми партами, которыми регулируется осанка детей. Это парты, которые можно располагать в динамичной конструкции и делить класс на группы», -сказала она.

Также Гриневич отметила, что в Украине есть много школ в сельской местности, где стоят очень старые парты, которые уже не отвечают современным требованиям.

«Вторая часть этой субвенции – это оборудование и материалы, с помощью которых учителя будут работать с детьми. Сейчас мы разрабатываем этот перечень», - отметила министр.

Она также добавила, что в структуре субвенции следует учесть расходы на создание опорных школ и закупку оборудования для естественно-математических кабинетов и школьных автобусов.