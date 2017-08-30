Шуфрич прибыл на суд над своим сыном, сбившим на Bentley мужчину в Киеве (фото)

Сын нардепа Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович пришел с отцом и тремя адвокатами на суд. Об этом сообщает ТСН.

Заседание происходит в Шевченковском суде Киева. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

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В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП человек находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.

28 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться.

30 августа сыну Шуфрича объявили подозрение в деле о ДТП.