В России убили предавших Украину офицеров крымской "Альфы"

28 августа, по данным российских СМИ, на окраине Хасавюрта, в далеком российском Дагестане, местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ. Два российских силовика были уничтожены на месте.

Ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Среди них - подполковник Александр Байбутлов, 01.11.77 г.р., из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство; а также подполковник Денис Ракицкий, 06.08.77 г.р., из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство.

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"Оба предателя вместе закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - был главным специалистом отдела", - говорится в его сообщении.

В марте 2014-го Ракицкий и Байбутлов отказались выполнять приказы командования, перешли на сторону врага. В 2016-м в награду за предательство награждены медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Для проверки лояльности и преданности оккупантам их подразделение, перешедшее в состав ФСБ РФ, начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан.

"И вот во время очередной карательной экспедиции, повстанцы Дагестана сумели атаковать и уничтожить предателей Украины", - заявил Бутусов.

"Теперь те крымчане, которые тогда променяли Родину на подачки от врага, стали пушечным мясом, "русский мир" для этих предателей обернулся "русской смертью", - подытожил журналист.