После возвращения Крыма полуостров должны покинуть 200 тысяч россиян - Чубаров

После возвращения под контроль Киева Крыма, полуостров должны покинуть лица, которые переселились на него после аннексии. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире "5 канала".

"Это будет "очистка" полуострова... Сразу должны выехать все, кто заехал в Крым, несмотря на мотивы... после 20 февраля 2014 года. Это минимум 200 тысяч человек, включая военных, прокуратуру, ФСБ, полиция. То есть 200 тысяч человек должны выехать с последним российским солдатом", - сказал Чубаров.

Кроме того, по его словам, полуостров должны покинуть предатели Украины, но глава Меджлиса убежден, что они покинут Крым самостоятельно.

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"Обязательно первыми убегут, пока еще солдаты будут на местах, все эти гоблины, которые предали Украину, крымскую землю, те, которые убивали крымских татар. Их уже не будет, потому что к ним никакой пощады не будет", - добавил Чубаров.

При этом он подчеркнул, что это перемещение не должно быть принудительным.

"Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Речь не идет о том, что мы, как Сталин, сотни тысяч людей будем выбрасывать", - подчеркнул глава Меджлиса.