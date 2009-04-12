Кабмин ежемесячно будет выделять 350 млн. из Стабфонда на зарплату шахтерам

Правительство ежемесячно будет выделять из Стабилизационного фонда 350 млн. грн. на выплату зарплат шахтерам.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины №358-р от 2 апреля, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, ежемесячно, начиная с марта 2009 года, 350 млн. грн. Стабилизационного фонда в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» будут направляться на реализацию проектов, связанных с поддержкой действующих мощностей угледобывающих предприятий (на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции).

Правительство поручило Минуглепрому направлять эти средства только на выплату заработной платы (с начислениями) шахтерам в соответствии с Порядком использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставление государственной поддержки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров №69 от 28 января 2009 года.

В соответствии с распоряжением, Министерство финансов на основании предложений Минуглепрома должно внести в установленном порядке изменения в росписи государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объявила благодарность министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ за ликвидацию задолженности по выплате зарплаты в угольной отрасли. «На сегодняшний день не существует задолженности перед работниками Министерства угольной промышленности – шахтерами, шахтостроителями, всеми теми, кто сегодня работает и занят на предприятиях угольной отрасли, включая сферу обслуживания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК сообщил 1 апреля, что в Донецкой области по состоянию на 31 марта задолженность по выплате зарплаты работникам угольной отрасли составляет 736,2 млн. грн.

Он опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что правительство погасило задолженность по зарплате шахтерам. «Нужно называть вещи своими именами. В данном случае я не знаю, о чем говорила премьер-министр. Я не называю цифры по стране, я назвал их по Донецкой области. Все остальные – это неправильная информация, если не сказать больше», - отметил А.БЛИЗНЮК.