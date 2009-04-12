Кабмин ежемесячно будет выделять 350 млн. из Стабфонда на зарплату шахтерам
Минфин должен внести изменения
Правительство ежемесячно будет выделять из Стабилизационного фонда 350 млн. грн. на выплату зарплат шахтерам.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины №358-р от 2 апреля, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.
В частности, ежемесячно, начиная с марта 2009 года, 350 млн. грн. Стабилизационного фонда в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» будут направляться на реализацию проектов, связанных с поддержкой действующих мощностей угледобывающих предприятий (на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции).
Правительство поручило Минуглепрому направлять эти средства только на выплату заработной платы (с начислениями) шахтерам в соответствии с Порядком использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставление государственной поддержки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров №69 от 28 января 2009 года.
В соответствии с распоряжением, Министерство финансов на основании предложений Минуглепрома должно внести в установленном порядке изменения в росписи государственного бюджета.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объявила благодарность министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ за ликвидацию задолженности по выплате зарплаты в угольной отрасли. «На сегодняшний день не существует задолженности перед работниками Министерства угольной промышленности – шахтерами, шахтостроителями, всеми теми, кто сегодня работает и занят на предприятиях угольной отрасли, включая сферу обслуживания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК сообщил 1 апреля, что в Донецкой области по состоянию на 31 марта задолженность по выплате зарплаты работникам угольной отрасли составляет 736,2 млн. грн.
Он опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что правительство погасило задолженность по зарплате шахтерам. «Нужно называть вещи своими именами. В данном случае я не знаю, о чем говорила премьер-министр. Я не называю цифры по стране, я назвал их по Донецкой области. Все остальные – это неправильная информация, если не сказать больше», - отметил А.БЛИЗНЮК.