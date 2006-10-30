Черновецкий: задержание депутата Киевсовета - провокация

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал провокацией задержание депутата Киевсовета, члена постоянной комиссии по вопросам собственности Игоря ЛАВРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

«По информации, которой я располагаю, была чистая провокация. Потому что ЛАВРОВ никакого отношения к сдаче коммунального имущества не имел, это были отношения, связанные с реализацией прав частного имущества какого-то его знакомого. Конкретно я особенно не вникал», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он также предупредил всех депутатов своего корпуса о том, что не будет защищать их, если их будут брать за взятки или если они что-то будут делать, позорящее его как мэра города, а также позорящее киевлян.

В то же время мэр Киева сказал, что поддерживает привлечение депутатов к ответственности за противоправные действия. «У нас много случаев, когда уже привлекали депутатов к разного вида ответственности. Я только это могу поприветствовать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что в Киеве сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого И.ЛАВРОВА (1977 г.р.). По информации источника, задержанный был доставлен в прокуратуру Голосеевского района, которая решала вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 октября И.ЛАВРОВ отрицал факт своего задержания за получение взятки. По данным “5-го канала”, И.ЛАВРОВ заявил, что был в милиции, но лишь сопровождал своего товарища, который давал объяснения относительно собственного бизнеса. “Я не был ни задержанным, ни арестованным, никаких уголовных дел не возбуждалось”, - сказал он.