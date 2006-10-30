Черновецкий: задержание депутата Киевсовета - провокация
...но конкретно мэр не вникал
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал провокацией задержание депутата Киевсовета, члена постоянной комиссии по вопросам собственности Игоря ЛАВРОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.
«По информации, которой я располагаю, была чистая провокация. Потому что ЛАВРОВ никакого отношения к сдаче коммунального имущества не имел, это были отношения, связанные с реализацией прав частного имущества какого-то его знакомого. Конкретно я особенно не вникал», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
По его словам, он также предупредил всех депутатов своего корпуса о том, что не будет защищать их, если их будут брать за взятки или если они что-то будут делать, позорящее его как мэра города, а также позорящее киевлян.
В то же время мэр Киева сказал, что поддерживает привлечение депутатов к ответственности за противоправные действия. «У нас много случаев, когда уже привлекали депутатов к разного вида ответственности. Я только это могу поприветствовать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 27 октября информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что в Киеве сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого И.ЛАВРОВА (1977 г.р.). По информации источника, задержанный был доставлен в прокуратуру Голосеевского района, которая решала вопрос о возбуждении уголовного дела.
28 октября И.ЛАВРОВ отрицал факт своего задержания за получение взятки. По данным “5-го канала”, И.ЛАВРОВ заявил, что был в милиции, но лишь сопровождал своего товарища, который давал объяснения относительно собственного бизнеса. “Я не был ни задержанным, ни арестованным, никаких уголовных дел не возбуждалось”, - сказал он.