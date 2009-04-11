Онищук: проблема не в том, кого избирать раньше

Одновременное проведение президентских и парламентских выборов возможно.

Так мнение выразил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК вчера в эфире «Свободы на Интере».

По его словам, «единственное, что это возложит на парламент обязанность усовершенствовать избирательное законодательство, синхронизировать избирательный процесс». «Это не просто, но это возможно», - добавил Н.ОНИЩУК.

Он не исключает, что лидеры политических сил могут договориться о любом варианте выборов, то есть об одновременных, сначала или парламентских, а затем президентских, или президентских, а затем парламентских, но при любом варианте «должны быть найдены для этого правовые конституционные основания”. «Мы уже много прожили с целесообразностью и убедились в том, что ничего хорошего она гражданам не несет, и надо научиться жить по Конституции, по законам», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

Он отметил, что проблема заключается не в том, кого избирать раньше, а в необходимости изменить саму систему организации власти. «Если Президент и большинство в парламенте будут представлять одну политическую силу, одно мировоззрение, и одну идеологию – будет красиво, а как только они будут, как говорят, разных вероисповеданий общественных и идеологических, то будет то, что есть сегодня», - добавил министр юстиции Украины.