Сегодня во всех районах Киева весенняя толока

Сегодня в Киеве во исполнение указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проведут общегородскую весеннюю толоку по озеленению и благоустройству.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Для участия в толоке приглашается ученическая и студенческая молодежь, а также все желающие. Сбор участников состоится в 9.00 на нижней террасе Парка Вечной славы (возле часовни Св. Андрея Первозванного) и в 11.00 в Деснянском районе по улице Драйзера, 32.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера во время заседания расширенной коллегии КГГА и.о. председателя горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО призвал всех столичных чиновников принять участие в городской толоке. Кроме того, по его поручению каждый из заместителей, включая первых заместителей председателя КГГА, должен взять под контроль проведение благоустройства в одном из 10 районов города.