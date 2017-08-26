Участницы Pussy Riot опубликовали видеоролик в поддержку Олега Сенцова

Участницы Pussy Riot выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в ИК-1 Якутска, сообщает Крым.Реалии. Это видео размещено на официальной странице Pussy Riot в Twitter.

В видеоролике девушки в балаклавах призвали освободить Олега Сенцова.

3 years ago Russian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsovpic.twitter.com/wnJr6X2mRH — Pussy Riot (@pussyrrriot) August 25, 2017

25 августа – вторая годовщина оглашения приговора украинским политзаключенным, режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. Акции с требованием их освободить в Украине состоялись, в частности, в Киеве и Одессе.

Ранее участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова 6 августа 2017 года развернули на мосту в российском Якутске баннер с надписью «Free Sentsov», за что были задержаны. В полиции в отношении них составили протокол о проведении несогласованной акции.

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Pussy Riot – российская арт-активистское общество, что позиционирует себя как панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляет свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по подозрению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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По этому же делу были осуждены Алексей Чирний, а также Геннадий Афанасьев, которого осовбодили в июне 2016 года, обменяв на двух задержанных в бою на востоке Украины военнослужащих Вооруженных сил России, которых Москва объявила уже уволенными из рядов войска на время попадания в плен.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

По данным правозащитной инициативы #LetMyPeopleGo, по состоянию на сегодня за решеткой по политическим мотивам в России и аннексированном ею Крыму содержится 45 украинцев, которых они называют «узниками Кремля».