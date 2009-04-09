Проект нефтетранспортного Евро-Азиатского коридора почти готов

Президент Украины ЮЩЕНКО заявляет, что Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) находится на финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что во время переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим и энергетическим вопросам. По словам Президента Украины, «мы констатировали, что проект по ЕАНТК находится на финальной стадии».

Он напомнил, что 24 апреля в Варшаве будет подписано технико-экономическое обоснование этого проекта.

В свою очередь, Президент Азербайджана И.АЛИЕВ отметил, что стороны обсудили вопрос доставки энергоресурсов. По его словам, эти вопросы требуют тщательного рассмотрения.

И.АЛИЕВ напомнил, что ранее было проведен ряд энергетических саммитов по вопросу ЕАНТК. По словам И.АЛИЕВА, их результаты являются основой для стратегических проектов в дальнейшем.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтотранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснефть».

10 октября 2007 года во время Энергетического саммита в Вильнюсе в присутствии президентов пяти государств состоялось подписание Договора между министерствами Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины о сотрудничестве в энергетическом секторе, а также Договора о присоединении к ООО МТП «Сарматиа» новых участников – GOGC Llc., SOCAR и AB Klaipedos Nafta. Принятые документы окончательно закрепили принципы расширения ООО МТП «Сарматиа».

В марте 2008 года МТП «Сарматия» (в состав которой включено 5 корпоративных субъектов Азербайджана, Грузии, Украины, Литвы, Польши) провела тендер по определению исполнителя ТЭО проекта Одесса – Броды, а 30 марта был объявлен победитель – американская специализированная компания Granherne.

17 ноября 2008 г. Granherne завершила разработку проекта ТЕО ЕАНТК.

Сегодня уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что 24 апреля в Польше состоится подписание технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

По словам уполномоченного Президента, ТЭО показало, что этот проект является рентабельным и коммерчески выгодным. Его целью является транспортировка нефти в направлении Польши, Чехии и Словакии, а также Беларуси. Уполномоченный Президента отметил, что на реализацию всего проекта ЕАНТК необходимо 5-7 млрд. дол. США.