В Житомире прошел Открытый чемпионат области по пауэрлифтингу на Кубок главы Житомирской ОГА
Такой Чемпионат на Кубок губернатора проходит впервые на Житомирщине и, возможно, станет традиционным.
В Житомире ко Дню Независимости Украины прошел Открытый чемпионат Житомирской области по пауэрлифтингу по жиму лежа на Кубок главы Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
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Чемпионат проходил сегодня, 24 августа, в летнем театре «Ракушка» с участием заместителя председателя – руководителя аппарата ОГА Алексея Ясюнецкого и начальника управления семьи, молодежи и спорта Облгосадминистрации Светланы Гресь.
«Такой Чемпионат на Кубок губернатора проходит впервые на Житомирщине и, возможно, это станет традицией. Желаю вам как можно больше спортивных побед и достижения целей», – поздравил участников Ясюнецкий.
Также Ясюнецкий принял участие в Чемпионате по жиму лежа и поднимал штангу весом 150 кг.
В общем, в чемпионате приняли участие 5 команд из Житомирской и Киевской областей, в составе которых мастера спорта – более 25 участников. Наибольший вес штанги, которую подняли – 230 кг.
Победители получили дипломы, медали, кубки и ценные подарки.