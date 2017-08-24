В Житомире прошел Открытый чемпионат области по пауэрлифтингу на Кубок главы Житомирской ОГА

В Житомире ко Дню Независимости Украины прошел Открытый чемпионат Житомирской области по пауэрлифтингу по жиму лежа на Кубок главы Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Чемпионат проходил сегодня, 24 августа, в летнем театре «Ракушка» с участием заместителя председателя – руководителя аппарата ОГА Алексея Ясюнецкого и начальника управления семьи, молодежи и спорта Облгосадминистрации Светланы Гресь.

«Такой Чемпионат на Кубок губернатора проходит впервые на Житомирщине и, возможно, это станет традицией. Желаю вам как можно больше спортивных побед и достижения целей», – поздравил участников Ясюнецкий.

Также Ясюнецкий принял участие в Чемпионате по жиму лежа и поднимал штангу весом 150 кг.

В общем, в чемпионате приняли участие 5 команд из Житомирской и Киевской областей, в составе которых мастера спорта – более 25 участников. Наибольший вес штанги, которую подняли – 230 кг.

Победители получили дипломы, медали, кубки и ценные подарки.