В Одессе накануне Дня Независимости неизвестные повалили памятник Жукову

В Одессе сегодня ночью неизвестные демонтировали и разбили бюст советского полководца Георгия Жукова. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

«Минувшей ночью в Таировского отделения полиции поступило сообщение оператора спецлинии «102» о том, что в Киевском районе Одессы, на пересечении проспектов маршала Жукова и академика Глушко неизвестные лица повредили памятник маршалу Жукову. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По свидетельствам очевидцев происшествия установлено, что неизвестные свалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста маршала Жукова, загрузили его в автомобиль «Мерседес Вито» черного цвета и уехали в неизвестном направлении», - сообщили в отделе.

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Отмечается, что фрагменты памятника были обнаружены в центре города, на Деволановському спуске, и доставлены до Таировского отделения полиции как вещественное доказательство.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 июня неизвестные демонтировали мемориальную доску Жукову на одноименном проспекте в Одессе.

Ранее, 29 апреля, в Одессе неизвестные надругались над памятным знаком и мемориальной доской Жукову. В частности, на пересечении проспекта маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии было обнаружено сваленный памятный знак советскому полководцу. Также накануне, 28 апреля, была повреждена мемориальная доска Жукову, установленная в центре города, на здании областного военкомата по улице Пироговской.