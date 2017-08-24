В оккупированном Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра

В оккупированном Крыму на железнодорожном вокзале в Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра Галину Балобан и Елену Попову. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

«Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они «занимаются незаконной деятельностью», и отвезли в железнодорожный райотдел. Разговаривают теперь с оперативником», – написал он.

Наумлюк отметил, что российские правоохранители в Крыму регулярно задерживают участников Центра накануне и в дни национальных праздников, «чтобы они не проявляли публичную активность».

«Думаю, что продержат часа три, объявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности, и отпустят. Так что надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание», – подытожил журналист.

Впоследствии Наумлюк сообщил, что активисток отпустили.

Украинский культурный центр в Симферополе создан в мае 2015-го года в ответ на то, что украинцев, которые пришли возложить цветы к памятнику Шевченко, задерживала полиция. С тех пор УКЦ занимался культурно-просветительской работой — организовывал лекции по истории Украины, литературные чтения украинских писателей. В свою очередь, оккупационная власть запрещает активистам проводить публичные мероприятия, вызывает на допросы и «беседы» в правоохранительные органы, предупреждает о недопустимости экстремизма.