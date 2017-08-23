По Киеву разъезжает авто с наклейкой "ДНР" на номерах - журналист (фото)

На Большой Житомирской в среду, 23 августа, заметили авто с наклейкой "ДНР" на номерах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Впереди себя вижу "Фолькс" с номерами "ДНР". Протираю, значит, глаза, - может, не проснулся? Нет, не пригрезилось. Серия киевская, но вместо сине-желтого флажка - мрачный триколор и двухголовая курица", - рассказал он.

После того, как остановили водителя, который, пожав плечами, сказал, что "не знает, кто это повесил", еще раз рассмотрели номер.

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"Действительно, курица на трехцветном фоне аккуратно наклеена поверх украинского флага. Допускаю, что по столице бродит какой-нибудь любитель "русского мира", который с бодуна мнит себя партизаном в тылу врага и таким образом хочет испортить "хунте" День флага", - добавил журналист.

В то же время, Цаплиенко удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "ДНРовскую" "нашлепку", но так и не сняв ее.

Как сообщал УНИАН, пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками самопровозглашенной «ДНР» из оккупированных районов Донецкой области.