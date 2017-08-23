Во Львове капитан СБУ обещал закрыть уголовное дело за $10 тысяч и элитный автомобиль

Во Львове сотрудники управления внутренней безопасности и управления СБУ во Львовской области совместно с военной прокуратурой 22 августа задержали на взятке сотрудника СБУ во Львовской области. Об этом сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

Старший оперуполномоченный требовал 10 тысяч долларов и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений за решение вопроса о закрытии уголовного производства и обеспечении дальнейшей беспроблемной работы заведения.

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Капитана СБУ задержали во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Старший уполномоченный задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН ранее, во вторник, 22 августа, во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды правоохранители задержали руководителя департамента полиции охраны, генерала Сергея Будника.