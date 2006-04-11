Рабинович дает 100 тысяч гривен за Кацмана

Президент медиа-холдинга Media International Group Вадим Рабинович объявил о выплате 100 тыс. грн. любому, кто предоставит достоверную информацию, которая поможет задержать преступников, напавших на главного редактора издательского дома Владимира Кацмана. Печерское райуправление МВД Киева возбудило уголовное дело по ст.296 ч.2 УК (хулиганство). Журналисты "Столичных новостей" однозначно связывают нападение на коллегу с его профессиональной деятельностью.

Газета "Сегодня"