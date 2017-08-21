Музыканты военного оркестра США выступили в киевском пабе (видео)

Музыканты военного оркестра США выступили в киевском пабе. Об єтом говорится в сюжете ТСН.

Музыканты приехали в украинскую столицу, чтобы сыграть на параде ко Дню Независимости. Обычно они играют классическую музыку, но нашли время и для вечернего джем-сейшн. Сыграли вместе с украинскими музыканты, и это была, говорят, сплошная импровизация языке джаза.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.