На Черниговщине обнаружили почтовые марки с изображением боевиков "ДНР"

Вчера в международном автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничным нарядом Черниговского отряда совместно с работниками фискальной службы в ходе проведения осмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом "Мариуполь-Минск" обнаружено 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков так называемой "ДНР", сообщается на сайте ГПСУ.

Читайте такжеПроект "Малороссия": оккупанты решили создать новый язык

Со слов мужчины выяснилось, что он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве.

Сотрудниками СБУ марки изъяты, гражданин Украины не задерживался. Рейсовый автобус оформлен через государственную границу в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине запускают онлайн-систему по распознаванию сепаратистов, террористов и других преступников так называемых "ДНР" и "ЛНВ".