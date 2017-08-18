В Москве пропал экс-солист группы "Браво" - СМИ

Сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Об этом агентству "РИА Новости" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские ищут его", - сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи заявления о пропаже человека, но не уточнили его имени. "Вчера жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", - сказал дежурный офицер.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего начал сольную карьеру. Наиболее известная песня 52-летнего артиста - "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.

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