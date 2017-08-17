Во Львове реабилитированные жертвы политических репрессий получат одноразовую помощь

К 26-й годовщине Независимости Украины 1567 жителей Львова получат одноразовую материальную помощь от города. Как сообщили в управлении социальной защиты Львовского городского совета, это львовяне, которые реабилитированы согласно статьям 1 и 3 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» (кроме ветеранов УПА, которые получают льготы (доплаты) из городского бюджета) и находящихся на учете в отделах социальной защиты.

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Так, согласно распоряжению городского головы Львова № 401 от 14 августа 2017, одноразовую материальную помощь получат:

- 79 граждан, которые реабилитированы согласно ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». Размер помощи - 500 грн на человека;

- 1488 граждан, которые реабилитированы согласно ст. 3 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». Размер пособия - 300 грн на человека.

Общая сумма выплат - 485,9 тыс. грн.