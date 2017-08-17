В центре Житомира открыли мемориальную доску первому независимому украинскому театру

Сегодня в центре Житомира торжественно открыли мемориальную доску деятелям первого украинского «Независимого театра».

Как передает корреспондент УНИАН, доска установлена по инициативе областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры на фасаде дома по улице Большая Бердичевская, 32.

На доске, изготовленной из гранита, выгравированы имена известных мастеров украинской сцены: Полины Самойленко, Павла Кудрицкого, Степана Бондарчука, Амвросия Бучмы, Семена Семдора, Зои Гайдай и Бориса Тена.

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Известный житомирский краевед Георгий Мокрицкий в выступлении на торжествах напомнил, что Житомир имеет давние театральные традиции.

"Этот дом (на котором установлена доску) был ранее двухэтажным, в левой части его находился зал. В нем работала в 1918 году Центральная Рада, а затем в 1922-23 году действовал наш украинский независимый театр. Когда он прекратил свою деятельность, в 1923 году подавляющее большинство актеров, которые играли в нашем театре, влились в состав театра "Березиль". Доска установлена на средства представительницы известного культурно-научного рода житомирян - Леси Кудрицкой", - сказал он.

Кудрицкая также присутствовала на торжествах и общалась с журналистами. Она рассказала, что именно в житомирском «Независимом театре» работал ее родственник Павел Кудрицкий, который позже проявил себя талантливым режиссером в курбасовском театре "Березиль"; 3оя Гайдай - в будущем выдающаяся украинская певица, которая провела детские и юношеские годы в Житомире и окончила здесь гимназию, а также Александра и Павел Боришкевич, Лилия Перегуда, Галина Верещинская и другие. Хормейстером театра был Михаил Гайдай (отец Зои Гайдай), а литературной частью заведовал поэт Яков Савченко.

Основателем независимого театра был выдающийся украинский актер и театральный деятель Степан Бондарчук (1886-1970). Основан театр в августе 1922 года по инициативе супругов Софии и Степана Бондарчук.