"Считаете это решение справедливым?": продюсер Евровидения прокомментировал суд по делу пранкера Седюка

Продюсер Євровидения-2017 Павел Грицак прокомментировал суд по делу Виталия Седюка, который обнажил ягодицы во время выступления Джамалы в финале Евровидения-2017, передает "Сегодня".

Читайте такжеДжамала с мужем раньше всех отпраздновали День независимости США (фото)

"Седюку назначили штраф в 500 необлагаемых минимумов, – продолжает он. – Считаете это решение справедливым? Кто ответственен за его скандальную выходку? Так постановил суд. Я не имею полномочий комментировать это решение. Мы провели де-факто несколько заседаний комиссии по расследованию этого инцидента, изучили и проанализировали видео материалы с Виталием Седюком. Мы обязательно назовем виновных в сложившейся ситуации. Однако, в результате реформирования НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины), а также изменений в руководстве, распоряжение о служебном расследовании еще не зарегистрировано. И этот вопрос, к сожалению, зависит не от меня или Дирекции Евровидения, а от высшего руководства НОТУ. Как только завершится процедура регистрации комиссии по расследованию, мы опять сможем продолжить работу и впоследствии объявить окончательные результаты".

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. 15 мая Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.