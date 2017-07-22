По книге Скрябина "Я, Победа и Берлин" снимут фильм

Книгу солиста группы Скрябин Андрея Кузьменко "Я, Победа и Берлин", в основе которой лежат реальные события из жизни музыканта, экранизирует компания Star Media, сообщил на Одесском кинофестивале генеральный продюсер компании Влад Ряшин, передает Детектор медиа.

"Мы целый год занимались девелопментом, наконец пришли к качественному синопсису этой истории, которую можно развивать в полноценный сценарий. Мы также получили поддержку жены Андрея - Светланы Кузьменко", - заявил Ряшин.

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Книга "Я, Победа и Берлин" была издана в 2006 году и стала литературным дебютом украинского певца, писателя, телеведущего и фронтмена группы Скрябин Андрея Кузьменко.

В книге автор описал поездку в Берлин со своим другом Бардом на старом и потрепанном автомобиле марки "Победа". По дороге герои книги попадают в различные приключения.

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Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП два года назад, 2 февраля 2015 года. Известному певцу и продюсеру было 46 лет.