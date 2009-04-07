Нафтогаз подписал с Газпромом техническое соглашение

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали Техническое соглашение, которое сопровождает реализацию положений контрактов 2009-2019 гг. на покупку и транзит газа.

Об этом сказано в заявлении председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, переданном агентству УНИАН.

Также в заявлении отмечено, что «Нафтогаз Украины» вечером 6 апреля 2009 года полностью оплатил объем газа, импортированного в марте текущего года. Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнила свои обязательства перед российскими партнерами, еще раз подтвердив свою репутацию как надежного делового партнера.

Справка УНИАН. 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг. Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.