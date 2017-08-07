Россия планирует построить телебашню в Крыму, чтобы противодействовать украинскому сигналу

В 2018 году Россия планирует построить телебашню неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской башни в Чонгаре Херсонской области.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку от Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - отметил Костинский.

По его мнению, в РФ идут на такой шаг, чтобы противодействовать трансляции украинских телеканалов чонгарской башней.

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"Пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма. В соответствии с этой стратегией, количество телеканалов и радиостанций, которые будут вещать на полуостров, будет увеличиваться", - добавил Костинский.

Как сообщалось, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телебашню, которая ведет вещание для жителей аннексированного Россией Крыма.